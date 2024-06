Juntos, pero “distanciados”: Reportan estado del vínculo entre Jorge Valdivia y Maite Orsini - Chilevisión

La pareja dejó de seguirse en sus cuentas de Instagram tras las declaraciones de la escort, Natthy Chilena, quien aseguró haber tenido un encuentro con el ex futbolista, donde le fue infiel a Maite Orsini.

Este viernes, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que Maite Orsini y Jorge Valdivia se encuentran distanciados en su relación sentimental y entregó nuevos detalles respecto del conflicto.

Gutiérrez aseguró que la diputada ya no visita al ex futbolista en su departamento, pero aseguró que la relación todavia no ha terminado.

Los detalles del conflicto entre Maite Orsini y Jorge Valdivia

"Ellos no están terminados, están distanciados, pero la Maite ha estado todos estos días en el departamento de la mamá", aseguró la periodista en el programa Sígueme.

Asimismo aseguró: "Tuvo un gesto con ella, le mandó algunas flores, pero hay un distanciamiento por lo que pasó con Natthy Chilena".

Gutiérrez aseguró que el distanciamiento no se generó por las declaraciones de la escort, sino porque "la involucra en un escándalo que no le hace nada bien a la imagen de una diputada de la República".

Finalmente, también reveló que Jorge Valdivia sigue viviendo en el mismo lugar y que su hermano, Claudio, trasladó sus cosas hasta el lugar para acompañarlo.