“Recapacita”: Yuyuniz rompió en llanto e interpeló a su hija Antonia Casanova por renuncia a Gran Hermano - Chilevisión

En el marco de una prueba, Antonia Casanova debió convencer a su madre y al resto de sus compañeros en torno a su dimisión al programa, lo cual no causó nada de gracia a su mamá.

Un inesperado anuncio remeció las últimas horas a Gran Hermano Chile: el equipo del sótano sorprendió con una masiva renuncia debido a las precarias condiciones en las que se encuentran en la casa.

Sin embargo, la noche de este lunes, Diana Bolocco reveló el verdadero entramado de la repentina decisión: se trata de una prueba en la que debían convencer a todos sus compañeros sobre la falsa dimisión para, a cambio, recibir más comida.

Cuando aún se llevaba adelante la mentira, la animadora del programa preguntó a Antonia Casanova sobre su decisión y ella, en el marco de la actuación, confesó a su mamá Yuyuniz Navas que también se sumaría al grupo.

"La verdad es que tampoco me he sentido muy bien", comenzó diciendo. "Las emociones que se sienten acá adentro son muy fuertes y no le quería decir a mi mamá, pero también me voy a sumar al grupo y me voy a ir con mis compañeros", lanzó.

Aquellas palabras derrumbaron a Yuyu, pues como no sabía de la maquiavélica prueba de Gran Hermano, estalló en lágrimas e instó a su hija a que se retractara.

"Es una oportunidad que no se da dos veces, Diana", advirtió. "No la van a llamar mañana... ella tiene su vida y tiene que pelear por su sueño. Es una tontera que se llama, así que por favor recapacita, piensa bien y piensa en ti, caramba", expresó.

Revisa el momento a continuación: