Gran Hermano revela la verdad tras renuncia masiva de jugadores del sótano - Chilevisión

El equipo Mata Fama vivió horas de enojo y llanto por la falta de comida en el sótano de Gran Hermano Chile, sin embargo, todo fue parte de una elaborada estrategia del ojo que todo lo ve.

Horas intensas se vivieron en la casa de Gran Hermano Chile, luego de que el equipo Mata Fama, que se encuentra viviendo en el sótano, amenazara con renunciar masivamente al reality show por la falta de comida.

Lo anterior generó llantos y fuertes disputas entre los jugadores de ambos equipos, sin embargo, todo era una misión que Gran Hermano les encomendó.

¿Cuál fue la misión de Gran Hermano?

Luego de que Karina Jerez y Diego Bazaes acudieran al jefe de la casa más famosa del mundo, para pedir que les entregaran más alimentos hasta el día de la competencia.

Ante esto, el "Big" les ofreció una prueba para obtener lo que querían: "Ustedes tienen que hacerle creer al otro equipo que van a renunciar de forma masiva y el premio es una cena".

En caso de no lograr convencer al Team Black de la dura decisión que estaban tomando, los jugadores no famosos no podrán acceder a esta cena especial.

Sin embargo, Gran Hermano aprovechó de tranquilizar a los del sótano, diciéndoles que él se encargaría de que tuvieran qué comer en los próximos días.

Con dicho plan en mente, Karina y Diego les detallaron al resto del equipo qué es lo que debían hacer e inmediatamente sacaron su lado actoral para convencer al otro grupo de su molestia y renuncia al programa.

Revive aquí cómo inició la misión de Gran Hermano: