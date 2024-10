Raquel Argandoña reveló desconocido presente amoroso: “He conocido empresarios top, pero...” - Chilevisión

La animadora de televisión ahondará en su actual soltería y cuál cree que es su principal problema a la hora tener una nueva relación amorosa.

Raquel Argandoña es una de las invitadas al nuevo capítulo de La Divina Comida, espacio en el que entregará detalles sobre su actual vida amorosa.

Raquel Argandoña y su vida amorosa

Raquel aseguró que actualmente no está "sola". "Estoy soltera hace siete meses, después de una traición, pero he comido gente bien simpática", aseguró.

Sin embargo, reconoció que su problema es "que tengo muchos tocs".

En esa línea, sostuvo que tiene muchas exigencias para encontrar a un hombre: "Me gusta que venga duchado, perfumado, que no tenga guata, que se preocupe de su físico".

"Que no me ocupe mi baño, yo aquí tengo cinco baños gracias a Dios, que no me ocupe la toalla, el secador, que sea gentil, que sea atractivo para mí, que me seduzca, no que vaya altiro al postre", continuó.

"He conocido empresario top, top, top, pero ustedes son básicos, con todo respeto. Yo de verdad con los que he conocido este tiempo, que han sido cinco, son básicos", detalló.

A lo anterior, sumó más cualidades: "Me gustaría encontrar un hombre absolutamente resuelto emocionalmente, maduro".

Argandoña estará junto a Francisca Merino; el ex futbolista y arquero de Colo Colo, Marcelo "Rambo" Ramírez; y el senador Karim Bianchi.