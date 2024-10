“Empezó a entrar el agua”: Paula Pavic mostró cómo quedó su casa tras el huracán Milton en Florida - Chilevisión

La empresaria e influencer fue hasta su cuenta de Instagram para compartir una serie de registros donde mostró los efectos del fenómeno en el patio de su vivienda.

Este jueves, Paula Pavic actualizó mediante redes sociales cómo se encuentra ella y su vivienda luego del paso del huracán Milton en Florida, Estados Unidos.

La empresaria e influencer, quien previamente había anunciado que pese a estar en zona de riesgo no evacuaría, mostró que su hogar solo sufrió daños menores.

VER MÁS SOBRE HURACÁN MILTON

Y aunque se encuentra sin electricidad y evidenció que varios árboles cayeron en el exterior, afortunadamente no tuvo que lamentar ninguna pérdida material.

Así lo mostró en distintos videos que publicó en su cuenta de Instagrram. “Así se ve, pero ayer había unas olas impresionantes, el viento impresionante“, dijo, mientras enfocaba su patio.

"Empezó a entrar el agua, los vidrios se movían muy fuerte"

Según relató, en el momento más álgido del huracán, “empezó a entrar el agua, los vidrios se movían muy fuerte, mucho, pero la verdad estábamos súper tranquilos”.

“Para los que deseaban que ojalá me pasara algo por porfiada de no haberme ido de acá, lamento decirles que no me pasó nada, estuvo todo súper bien“, cerró en la plataforma.

Mira los registros a continuación: