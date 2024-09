“Eres adulto, no un niño”: Chama increpó a Manuel, lo cuestionó y aconsejó por corte de pelo a Yuhui - Chilevisión

Luego de despertar, la jugadora que ganó el repechaje aprovechó un momento que tuvo a solas en la cocina con el italiano para abordar algunos temas que tenían pendientes.

Regresó este jueves a la casa más famosa del mundo y decidió no desperdiciar un solo segundo: Chama aprovechó un momento que tuvo en la cocina de Gran Hermano para tener una profunda conversación con Manuel.

"Vamos a hablar algo aquí serio, quiero hablar algo serio contigo", comenzó diciendo al italiano, luego de ganar el repechaje y enterarse de varios episodios que ocurrieron en el encierro.

Chama tuvo seria conversación con Manuel

"Yo sé que no eres un jugador, pero confío en ti, te lo he dicho muchas veces. Sé que por las cosas que haces no eres un jugador. Si tú fueses un jugador, no dirías las cosas que dices, no harías las cosas que haces", continuó.

Por lo mismo, la influencer venezolana instó a su compañero a "entender que es un adulto". "No eres un niño. Tienes que pensar las cosas antes de hacerlas", acusó, a lo que Napoli contestó con un: "¿A qué te refieres?".

"A veces tu impulsividad... tú me explicaste porqué eres así y te puedo entender. Yo empatizo y te entiendo, pero no todos lo van a hacer. Así como no empatizan conmigo. Mucha gente, pero porque no me conocen", contestó ella.

A lo anterior, añadió: "Tú eres adulto, tienes que a veces pensar qué cosas sí puedes decir, qué cosas no, porque a veces te excedes. Sé que vienes de otra cultura, a veces te excusas en eso, pero no, pues".

Chama abordó polémico corte de pelo a Yuhui

Fue en eso cuando Chama abordó el polémico corte de pelo que hizo a Yuhui: "¿Tú te recuerdas que yo te dije lo del pelo? Tú no podías cortarle el pelo así a nadie. ¿Tú te recuerdas que yo te lo había dicho?".

"Yo sé que no lo hiciste por maldad porque tú adoras a Yuhui", aprovechó de aclarar, aunque cerró la conversación con una dura reflexión: "Pero a veces uno le hace daño a las personas que uno quiere sin darse cuenta".