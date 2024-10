“Qué horror”: Rafael Araneda confesó que tiene Only Fans y Marcela Vacarezza quedó en shock - Chilevisión

El animador radicado en Miami fue consultado por su hija Florencia durante un capítulo de su programa en YouTube y su respuesta impactó a todos.

Rafael Araneda confesó que tiene una cuenta en la conocida plataforma Only Fans y dejó en shock a su familia. Aunque, explicó el motivo detrás de esta decisión.

El animador radicado en Miami, Estados Unidos, fue consultado por su hija Florencia sobre esta app durante un capítulo de su programa en YouTube, aunque puso paños fríos al explicar que no ha subido contenido.

Por qué Rafa Araneda tiene Only Fans

"Rafa, ¿es verdad que tienes Only Fans?", le preguntó Florencia de manera muy seria. "Yo espero que esta respuesta sea un no", agregó.

"Tengo Only Fans", respondió el esposo de Marcela Vacarezza, asegurando que "no tengo nada subido".

Acto seguido, Araneda explicó que "lo que pasa es que yo siempre en el programa, que llevamos aquí en Enamorándonos, digo... 'y síganme en mi cuenta de Only Fans'".

"Qué horror", expresó su esposa, quien lo miraba desconcertada. "Hay gente que cree que es real, gente que no, y se ríen", siguió Rafael.

"El libretista me dice 'creemos una cuenta de Only Fans y empecemos a publicar puras estupideces', y la creamos; y ya cuando estábamos metiendo los datos, ahí dijimos 'yo no puedo jugar a esta hueá (sic)', pero quedó arriba, se me había olvidado", aseguró.