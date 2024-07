Por qué Iván Zamorano y su familia se van de Miami: El ex futbolista sorprendió con importante argumento - Chilevisión

El ex capitán de La Roja reveló que, tras varios años viviendo en Miami, junto a su esposa y sus hijos emprenderán una nueva vida en Europa a finales de agosto.

Iván Zamorano fue el nuevo entrevistado en Sin Editar, espacio conducido por Pamela Díaz. Allí, Bam-Bam reveló un importante cambio que experimentará su familia las próximas semanas

El ex capitán de La Roja reveló que tras varios años viviendo en Miami, Estados Unidos, junto a su esposa María Alberó y sus hijos Mia e Iván, emprenderán una nueva vida en Europa a finales de agosto.

"Agarramos un nuevo desafío, nos vamos... Cuando nos casamos con María siempre teníamos el sueño de vivir en Europa y creo que cumplimos una etapa importante acá en Miami y ahora comenzamos un nuevo desafío", manifestó el ex atacante del Inter de Milán.

El nuevo destino de Zamorano y su familia será Madrid

Iván Zamorano, ahora acompañado de su familia, volverá a vivir en una ciudad donde fue figura. "Vamos a Madrid. Vuelvo a mi segunda casa", agregó.

Cabe mencionar que el ex goleador vivió cuatro años en la capital española cuando triunfó en el Real Madrid, eso fue entre los años 1992 y 1996.

Sobre los motivos para instalarse en el Viejo Continente, Zamorano afirmó: "Es por un tema familiar. Mi hija va a estudiar en Madrid. El Ivancito quiere jugar al fútbol en Europa".

Por último, el ídolo nacional manifestó: "Yo le contaba a María que yo perdí a mi papá con 13 años. No tuve esa relación, esa comunicación, esa continuidad de que él disfrutara las cosas mías. Entonces yo no me quiero perder eso y creo que al fin y al cabo la decisión también parte un poco por eso".