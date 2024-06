Perla Ilich preocupó a sus seguidores tras dar a conocer diagnóstico de salud: “No es un bebé...” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, Ilich compartió una fotografía desde un recinto de salud y entregó más detalles del diagnóstico que definió como "ni bueno ni malo".

La gitana Perla Ilich precupó a sus seguires al dar a conocer el problema de salud que enfrenta actualmente: Fue diagnosticada con un tumor en el útero.

Perla Ilich fue diagnosticada con tumor en el útero

En la descripción del post en Instagram, Perla escribió que "no es un bebé el de la imagen, es un tumor en mi útero, ni bueno ni malo en estos momentos".

"Tengo tanta fe en Dios que sé que será bueno", continuó. "Esto implica la importancia de que las mujeres estemos en control constante en algún aviso que nuestro cuerpo nos da", reflexionó.

En esa línea, continuó al decir que "estoy feliz, aunque no me lo crean. No he sido perfecta en la vida, pero sé que he hecho las cosas bien y esto me da más fuerza para agradecer a Dios y enfrentar todo tipo de obstáculos en la vida".