Perla Ilich “echó al agua” a Ximena Rincón por candidatura a alcaldesa: “Llegó a mi casa...” - Chilevisión

La recordada gitana aseguró que la senadora de Demócratas contactó a un familiar para hablar sobre pobreza y temas sociales. Sin embargo, una vez se reunieron, la sorprendió con la repentina candidatura al sillón comunal.

Una intensa semana fue la que tuvo Perla Ilich: anunció sus ganas de ser candidata a alcaldesa por Maipú, se reunió con Ximena Rincón y luego desistió de la decisión, asegurando que no estaba preparada para el cargo.

Sin embargo, durante el capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión que será emitido este domingo, la reconocida gitana repasó el entramado y aclaró algunos puntos de su fallida aspiración al trono comunal.

"Pasó una cuestión tipo comedia, porque fue algo que ni siquiera… fue un enredo gigante, o sea, primero, lo primero, nunca fui y soy, ni pretendo ser alcaldesa de Maipú", comenzó aclarando a Julio César Rodríguez.

Aseguró que Ximena Rincón contactó a un familiar

Luego, desclasificó un desconocido supuesto antecedente que involucra a la presidenta del Partido Demócratas: "Ximena Rincón llegó a mi casa a través de un familiar, que llegaron a él, preguntando por los gitanos", reveló.

Según dijo, la intención de la senadora era hablar del "tema de los gitanos, de los niños chilenos en situación de calle", por lo que pactaron una improvisada videollamada una vez que se reunieron.

"Nunca soy el caso de hablar mucho de política. Sí, lo que me molesta lo digo, porque hay cosas que encuentro que no hacen y se pueden hacer, bueno, cuento corto, me dice (su familiar) Ximena va venir a la casa ahora, en 10, 15 minutos, está cerca", sostuvo.

Postulada y despostulada en tiempo récord

Lo que ocurrió a continuación es conocido por todos. "Si yo no miro a la persona, no la reconozco quien es, porque no entiendo de política, entonces, en ese momento cuando llega, ahí supe quién era (...) y se empezó hablar de esto el tema social (en la transmisión)".

"Y se empezó a conversar de eso y en el vivo, aún en vivo, era como, yo le dije súper de frente 'no me parece que ustedes…hay muchas personas que no están haciendo las cosas bien'", continuó Perla.

La gitana después le dijo 'no conozco tu partido, no conozco esto", y luego, según recordó, Rincón lanzó un 'próximamente Perla alcaldesa de… se postula de alcaldesa'. "Por lo cual al día siguiente ya estaba postulada y al otro día ya estaba despostulada”, concluyó en el programa.