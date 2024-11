Pedro Ruminot dio a conocer que padece compleja condición médica y que Eduardo Bonvallet cumplió un papel fundamental - Chilevisión

"Obviamente, hay días malos, pero no, no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme", dijo el humorista en conversación con Luis Jara.

El humorista Pedro Ruminot confesó recientemente un problema que lo lleva aquejando desde hace años y para el cual ha necesitado ayuda de profesionales para llevar una vida estable.

Asimismo, reveló que el fallecido ex entrenador y comentarista de fútbol, Eduardo Bonvallet, fue un apoyo importante para él durante la adolescencia, pese a no tener ningún tipo de relación con él.

La condición médica que aqueja a Pedro Ruminot

En conversación con Luis Jara, el comediante dio a conocer que sufre de depresión endógena, la cual le ha traído una dura batalla y de la que no se ha rendido por sus hijos.

"Llevo en terapia como 15 años y sigo yendo… lo necesito y necesitaba sanarme de dolores, porque yo, además, yo no veo el dolor, o la pena, o cosas malas que me pasan como algo, como un karma, o algo que voy a andar por la vida diciendo 'me pasó esto y yo estoy sufriendo' (...) siempre he tenido depresión", partió relatando Ruminot.

En este sentido, indicó que "obviamente, hay días malos, pero no, no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme. Hay días que me levanto y estoy así: 'vamos, vamos, vamos, vamos'".

Sobre la misma, sus hijos han sido el pilar clave a lo largo de los años. "Cada día que me levanto, digo 'no, yo no me voy a rendir'. Es una batalla diaria, con todo lo que significa ser yo, con mis problemas, mi historia, con mis penas, con mis alegrías, pero no estoy dispuesto a que mis niños me vean mal", aseguró.

Por otra parte, dio a conocer que durante su adolescencia, cuando se le diagnosticó la depresión, escuchar a Eduardo Bonvallet le sirvió para salir adelante. "Lo escuchaba todos los días, todos los días. Si hay una persona que le agradezco en la vida a Bonvallet", comentó.

"Me ponía los guantes en el colegio, ponía el audífono y escuchaba el personal estéreo en esos años… lo escuchaba, y sentía que me sentía cada vez mejor. De hecho, cada vez que no me siento muy bien, lo pongo en YouTube y lo escucho", aseguró Ruminot.