¡Todo en familia! Pedro Pascal asistió a la premiere de Gladiador II junto a su papá y hermana - Chilevisión

Este miércoles el actor chileno Pedro Pascal acudió a la avant premiere de Gladiador II en Londres acompañado de su padre José Balmaceda y su hermana Lux Pascal.

Al evento también asistieron el rey Carlos III, el director del filme Ridley Scott y los actores Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen y Joseph Quinn.

A días de terminar el rodaje de The Fantastic Four: First steps, el actor llegó a Londres vestido de negro junto a su familia para la gala de la cinta, la cual se estrena el día de hoy jueves 14 de noviembre.

El papel de Pedro Pascal en Gladiador II

El filme llega a los cines 24 años después de su primera entrega, la cual en su momento se llevó 5 premios Oscars.

La cinta original, también dirigida por Ridley Scott, relata la historia de Máximo Décimo Meridio (Russel Crowe), un general del ejército del Imperio forzado a ser esclavo y gladiador mientras busca venganza contra Cómodo, el hijo del emperador Marco Aurelio.

Esta segunda parte, nos cuenta hechos acontecidos dos décadas después, en donde Lucius (Mescal), el sobrino de Cómodo, se ve obligado a ingresar al Coliseo luego que su hogar fuese conquistado por emperadores tiránicos en Roma.

Pascal interpreta a Marco Acacio, un general romano que invade la tierra habitada por Lucius y su esposa. Además, es la actual pareja de Lucila (Nielsen), la mamá del protagonista.

Mira a Pedro Pascal en la alfombra roja: