Tenso momento: Pedro le “paró los carros” a Manuel tras encarar a Michelle en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Pedro Astorga enfrentó y le "paró los carros" a Manuel Napoli en medio de la eliminación de Alexandra "Chama" Méndez luego de que el italiano encarara a Michelle Carvalho.

Tras conocerse la decisión del público, Manuel aseguró que será una "pesadilla" para la brasileña, ahora ex amiga de Chama.

Pedro Astorga enfrentó a Manuel

"Soy una bomba ahora. Obviamente toda la gente falsa aquí dentro se va a joder (sic)", comenzó Napoli mientras miraba a Michelle.

"No voy a perdonar si escucho algo sobre ella aquí adentro. Habrá un tornado que cambiará la armonía. Si la semana que viene me tengo que ir, me iré feliz...", continuó el italiano antes de que Pedro lo enfrentara.

El deportista, en tanto, comenzó a decirle, de manera muy calmada, que "no va a ir bien, compañero".

"Tranquilo, Manuel, tú será el próximo", le dijo Carvalho. "Me iré feliz, pero seré tu pesadilla", respondió el europeo.

"Tranquilo Manuel, está bien que estés enojado (...) así no se amenaza", le explicó Pedro.