Emocionante: Pedro Milagros envió mensaje a Javiera Suárez por el Día de la Madre - Chilevisión

Cristián Arrigada creó un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde aparece en compañía de Pedro Milagros, quien llevó dibujos y un emotivo poema que recitó en inglés.

Este domingo, Cristián Arriagada compartió un emotivo registro en compañía de su hijo, Pedro Milagros, quien le dedicó un emotivo poema a su madre, la fallecida periodista Javiera Suarez.

El pequeño llegó hasta el cementerio en compañía de su padre para llevarle flores y poder recitarle un emotivo poema en inglés, acompañado de unos dibujos.

El mensaje de Pedro Milagros

Arriagada subió extractos de la visita narrados con la voz de Pedrp, quien señala: "Mommy, mommy, I love you. Thanks for all the things you do. I love you and you love me, that's the way it should be".

Al respecto, su poema se traduce como: "Mami, mami, te amo. Gracias por todas las cosas que haces. Te amo y me amas, así es como debe ser", lo que fue complementado por Arriagada quien señaló: "Feliz Día de la Madre".

"Eres un tremendo padre", "me emocioné hasta las lágrimas", "Pedrito está siendo criado por un gran hombre" y "que bien escogió Javiera al padre de su hijo. Dios los cuide siempre", son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en redes sociales.

