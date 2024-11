Pedro Astorga llegó a urgencias tras sufrir feo accidente en su kayak: Estará varios días en reposo - Chilevisión

El finalista de Gran Hermano salió a dar un paseo por el río y terminó con un profundo corte en uno de sus dedos, lo que lo obligará a estar en reposo durante varios días.

Pedro Astorga tuvo que ir de urgencia a un centro de salud, luego de sufrir un accidente en una de sus manos tras un paseo en kayak.

El finalista de la segunda temporada de Gran Hermano Chile ha estado disfrutando de la vida al aire libre y su pasión por lo deportes tras salir del encierro.

VER MÁS DE PEDRO ASTORGAPor lo mismo, a los pocos días del fin del reality emprendió rumbo a su casa en Pucón, donde estuvo compitiendo junto a su equipo en el Panamericano de rafting.

El accidente de Pedro Astorga

Fue a través de su cuenta de Instagram que Pedro Astorga compartió los detalles de su accidente, luego de dar un paseo a bordo de su kayak por el Río Nevados en Pucón.

“Aquí estoy en urgencia porque me corté el dedo. Me están explicando que justo fue en un buen lugar, por suerte no me agarré nada pero está feo igual”, comentó mostrando su mano.

Minutos después subió un nuevo video desde su casa, agradeciendo los mensajes de cariño que recibió tras la emergencia.

“Fue en el río… Muy profundo, no les voy a subir imágenes de eso porque es muy grotesco. Estuvo bien profundo, voy a tener que hacer reposo por varios días”, detalló.

Por otra parte, comentó una divertida situación que le ocurrió en el centro de salud con la persona que le prestó la primera atención.

“Adivinen cómo se llamaba la persona que me curó el dedo… Se llamaba Michelle, así que ahí nos reímos un poquito”, aseguró entre risas.