¿Le pesará el encierro? Pedro Astorga detalló cómo va en competencia de rafting en Pucón - Chilevisión

A través de sus redes sociales, el ex participante de Gran Hermano Chile 2 detalló lo feliz que se siente ante su desempeño en competencia panamericana.

Este fin de semana largo, el finalista de Gran Hermano Chile 2, Pedro Astorga, se fue hasta Pucón para participar de una competencia panamericana de rafting.

Tras completar la primera prueba del torneo, el equipo Astorga logró quedarse en el Top 3 de la lista y así lo dejó ver Pedro en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido.

Pedro Astorga revela increíble desempeño con su equipo de rafting

"Oigan, muchas gracias por estar ahí pendiente del equipo Cascada y como nos va en estos panamericanos. Ya fue la primera prueba, era muy importante quedar entre los primeros 5 y lo logramos, quedamos terceros", partió contando el ex participante de Gran Hermano.

Sobre la misma, mostró la tabla de posiciones de la competencia, en donde dejó ver que su equipo quedó en el puesto #3 por solo 1 segundo diferencia con el segundo lugar, un grupo brasileño.

Recalcando que, pese a no haber entrenado lo suficiente, sí se siente apto para la competencia, Pedro agregó: "Ahora viene una de las pruebas más difíciles, más duras, es mucha resistencia. Yo no he entrenado tanto como ustedes saben, pero vamos con todo, ando con un buen estado físico".

Recordemos que previo a viajar a Pucón, Michelle Carvalho y Yuhui Lee fueron a visitar al competidor para brindarle apoyo en esta tan importante competencia de deportes extremos.

Revisa AQUÍ lo que dijo Pedro sobre el Panamericano de Rafting: