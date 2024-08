Paula Boatti frenó rumores sobre ingreso a Gran Hermano Chile: “Soy muy cara…” - Chilevisión

Muchos se emocionaron ante un posible reencuentro de la argentina con Pedro Astorga dentro de la casa más famosa del mundo.

La influencer Paula Bolatti se fue a pasar el fin de semana a Buenos Aires y las redes sociales estallaron ante la posibilidad de que esta ingresara a la casa de Gran Hermano.

Ante los numerosos rumores que estaría en el reality show, la modelo salió a aclarar si situación, cortando de lleno con lo que se decía sobre ella.

Paula Bolatti niega ingreso a Gran Hermano Chile

A través de sus historias de Instagram, la argentina partió detallando: "Mucha gente me pregunta que si voy a entrar a Gran Hermano, porque cada vez que voy a Buenos Aires la gente cree que voy a entrar a Gran Hermano".

En la misma línea, enfatizó que "no, no vine hasta acá para entrar a Gran Hermano, no voy a entrar, no tengo planes de entrar".

Sobre los motivos por que los que se niega a una experiencia de este tipo, Bolatti comentó: "Primero, es que soy muy cara. El segundo es que soy una inversión porque no hago quilombo, no soy quilombera".

Respecto a esto último, aseguró que ella pelea solo por una "razón real" y actualmente, los perfiles que buscan para realities "es de gente conflictiva, lo cual no lo soy (...) Me da vergüenza verme en ese papel, por eso no lo hago y evito hasta que llega un momento que no puedo, pero generalmente no hago conflicto".

Cabe destacar que la modelo tiene una cercana, y aparentemente íntima, relación con el jugador Pedro Astorga, por lo que muchos esperaban un posible encuentro entre la pareja dentro de la casa más famosa del mundo.