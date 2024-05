Paty Maldonado destapó crisis matrimonial en Podemos Hablar: “Estaba con una mujer más joven” - Chilevisión

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la panelista revelará el complejo momento que atraviesa en su matrimonio. "¿Qué tiene ella que no tenga yo", preguntó.

Patricia Maldonado participará este viernes en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde abordará la crisis matrimonial que atraviesa con su esposo debido a una supuesta infidelidad.

En conversación con Julio César Rodríguez, Maldonado fue consultada sobre su actual relación con Jorge Pino y confesó que en estos momentos lo está pasando "muy mal".

Paty Maldonado reveló crisis matrimonial en PH

Según indicó, todo habría comenzado cuando le llegó un mensaje anónimo advirtiendo sobre el comportamiento de su marido.

“Me llega un anónimo y me dice 'avíspate hue... te están 'cagando' (sic)", señaló la cantante, quien agregó que después le llegó un segundo mensaje a las 1 de la madrugada: "Pregúntale a tu marido dónde fue".

"Le pregunto y le digo: 'viejo, me dijiste que fuiste a comprar parafina ayer', y me dijo 'sí, pero no había y estaba todo cerrado y está todo colapsado y no pude comprar'. Ahí me entró la duda".

Al día siguiente, Pino le comunicó que iría a "comprar fruta al pueblo" y decidió seguirlo. "Él estaba con una mujer, más joven, como de unos 45 años, él tiene 73. Colombiana, con un culo que no te lo digo", detalló.

"Lo vi tan entusiasmado, Julio, tan entusiasmado, que me subí a mi vehículo y me devolví a la casa", reveló.

Una vez en su casa, la panelista de espectáculo abordó a su esposo para pedirle explicaciones: "Le dije '¿por qué?' cuando llegó a la casa, '¿por qué lo hiciste, qué tiene ella que no tenga yo?'".

Luego, habría recibido una dura respuesta de Jorge: "Mírate al espejo, hue...".

Pese a lo anterior, Maldonado incorporó este episodio en su nuevo espectáculo "Momia cul... ¿y qué?", donde también aborda polémicas recientes de la farándula chilena como la separación de Carla Jara y Francisco Kaminski.

"Es parte de mi espectáculo, porque el espectáculo en sí se basa en el matrimonio, no solamente en el mío (...) A mí la contingencia me da para escribir", afirmó.

El nuevo capítulo de PH se emitirá este viernes a las 22:30 horas y contarán con la presencia de Patricia Maldonado, Leo Caprile, el humorista Christian Henríquez y la periodista del matinal Contigo en la Mañana, Daniela Muñoz.