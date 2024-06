Pareja de Pablo Herrera sufrió violenta encerrona junto a sus dos hijos: “No se lo doy a nadie” - Chilevisión

La especialista en seguridad tuvo que ayudar a uno de sus hijos para poder salir del vehículo, tras quedar en estado de shock y los antisociales los amenazaron de muerte utilizando armas de fuego.

Pablo Herrera reveló este viernes que su pareja, Karoll Román, fue víctima de una encerrona mientras manejaba en compañía de sus dos hijos.

El cantante entregó detalles del delito que ocurrió durante la noche de este miércoles y aseguró que se trataba de sujetos que no lucían como adultos y utilizaron armas.

Pareja de Pablo Herrera fue víctima de encerrona

El artista conversó en vivo con el programa Zona de Estrellas donde declaró: "Fue una encerrona, tres chicos, al parecer extranjeros. Le pusieron una pistola en la cabeza, en el estómago. Andaba con los dos niños".

En esa misma línea, explicó que uno de los hijos de Román quedó en estado de shock: "No lo podían sacar. El auto iba andando, la típica del terror", sin embargo, todos pudieron salieron ilesos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otro lado, su pareja entregó nuevos detalles del atraco a través de su cuenta de Instagram, explicando que sucedió mientras contestaba una llamada de manera urgente: "Tenía la ventana un poco abajo, me amenazaron directamente con una pistola en mi cabeza y la frente (...) Al momento de bajar otra pistola más hacia mi estómago", señaló Román.

Asímismo, confesó: "Pedí por favor que quería bajar a mi hijo, que estaba atrás porque él venía durmiendo. Lo que más me decían era que agachara la cabeza, que no los podía mirar, sino me mataban. Pedí sacar a mi hijo que se bloqueó, no podía salir al momento de querer sacarlo. Me amenazan nuevamente con la pistola y a mi hijo también, que nos van a matar".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente, Román corroboró que el vehículo fue recuperado y concluyó: "Fuimos completamente vulnerados. Así que es una historia que no se la doy a nadie".