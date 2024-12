“Para allá vamos”: Naya Fácil reaccionó a su comentada presentación con IA en Primer Plano - Chilevisión

Al ritmo de Dua Lipa, la influencer fue recreada como una verdadera "Barbie chilena", que pasó de tener una vida sencilla en el sur de Chile a sus lujos actuales.

Naya Fácil celebró en redes sociales su primera entrevista en televisión, específicamente en Primer Plano, donde contó detalles inéditos de su vida.

Uno de los temas más comentados en redes sociales fue la presentación del segmento "La verdadera historia", donde la influencer fue recreada con Inteligencia Artificial (IA).

Al ritmo de Dance The Night de Dua Lipa, Naya aparece como una verdadera "Barbie chilena", que pasó de tener una vida sencilla en el sur de Chile a los lujos actuales.

La reacción de Naya Fácil a su presentación en Primer Plano

Luego de participar en el estelar de Chilevisión, la creadora de contenidos subió una historia en Instagram reaccionando al video hecho con IA.

"Me encantó porque jugaron caleta con las pestañas, qué linda", dijo Naya, quien destacó la inclusión de su icónico jeep rosado.

Además, no logró evitar las risas al ver su imagen en un crucero y un avión privado. "Para allá vamos igual", afirmó.

En una siguiente publicación, la influencer festejó su participación en el programa con champagne y un grupo de amigos.

"Fuimos trending topic, así que muy feliz de que me haya resultado todo muy bien. Gracias a todo el apoyo de mis amigos, al equipo que me maquilló y me vistió", expresó.

