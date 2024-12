“Me gustaría tener su apoyo”: Naya Fácil lloró al recordar la compleja relación con su mamá - Chilevisión

En una entrevista exclusiva con Primer Plano, Naya Fácil hizo un repaso por su compleja infancia en un pueblo de La Araucanía. "Yo no tenía un pan, no teníamos nada", aseguró.

Naya Fácil fue una de las invitadas estelares del reciente capítulo de Primer Plano, siendo su primera entrevista en profundidad en televisión abierta.

La popular influencer hizo un repaso por su historia de vida, donde se emocionó al recordar su compleja infancia en Liumalla Central, en la Región de la Araucanía.

"Yo no tenía un pan, no teníamos nada con mi hermana. Se compraban quintales de harina y había que cocinarlos. Todo el mundo dice 'ya, pero los compras y haces mucho pan', el tema es que en mi casa no lo hacía ni mi mamá ni mi papá, lo tenía que hacer yo a los seis o siete años", señaló.

"Como no sabía hacer un pan me lo comía crudo", recordó la creadora de contenidos en el programa de Chilevisión.

Naya Fácil rompió en llanto tras recordar dura infancia

En el mismo reportaje, Naya afirmó: "Yo decía '¿todo el mundo es pobre?', y cuando conocí a gente que tenía mi misma edad y una situación económica tan buena, decía: Necesito lograr eso algún día".

La influencer rememoró su compleja infancia, marcada por la ruptura con sus padres. Sin embargo, siempre esperó que por lo menos su mamá la buscara o protegiera.

"Mi mamá no quiere saber de mí. La última vez que me vio en su casa, me dijo 'ojalá tú no estuvieras viva'. Mi mamá me intentó abortar tres veces (...) Yo creo que ella siente un alivio de que yo me haya ido de su vida", declaró.

VER MÁS SOBRE NAYA FÁCIL

Pese a lo anterior, sostuvo que "quizás si ella no hubiese sido tan dura conmigo, capaz que yo no tendría nada de esto".

"A veces, cuando me roban o me molestan, me gustaría tener el apoyo de mi mamá y que me dijera 'todo va a estar bien, todo va a pasar', como el abrazo materno", expresó entre lágrimas.

Revisa el momento acá: