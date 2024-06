Pamela Díaz empatizó con Francisco Kaminski: “Es injusto que ataquen tanto cuando eres infiel” - Chilevisión

La modelo recordó la polémica separación de Carla Jara y Francisco Kaminski, que tuvo como consecuencia el despido del comunicador. Por otro lado, analizó lo bueno y lo malo de aquel quiebre amoroso.

Pamela Díaz sorprendió al referirse al quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski, instancia en la que sinceró empatizar con el comunicador, pero a la vez se alegró del futuro de la ex chica Mekano.

En medio de su programa Sin Editar, La Fiera recordó las consecuencias que sufrió Kaminski luego que se filtrara la presunta infidelidad con Camila Andrade.

"Pobre cabro, yo encuentro que es injusto que te ataquen tanto cuando eres infiel. Problema de ellos dos", comenzó señalando la modelo.

Luego se refirió a la repentina salida de la TV de Kamiski: "Me parece que es feo, pero de ahí a que te quiten la pega. No te voy a sacar de TNT, no te voy a dejar no entrar a un reality".

Un futuro prometedor

Por otra parte, Pamela Díaz también hizo mención a los nuevos proyectos de Carla Jara tras hacerse público su quiebre amoroso con el comunicador.

"Que le fueran infiel a la Carla es lo mejor que le ha pasado en la vida. Mira cómo está ahora, radiante, feliz, tiene promociones por todos lados, está con un programa, está muy bien con su hijo (...) Así todos queremos que nos caguen", comentó.

"Valió la pena, Carla está en su mejor momento. Que pena por Kamiski sí, me da lata, pero bueno es más we... Qué le vamos a hacer, eso no es mi problema", concluyó.