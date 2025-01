Pablo Mackenna respondió por deuda de pensión alimenticia: Reveló por cuánto tiempo no ha pagado - Chilevisión

El escritor fue consultado por el programa Primer Plano sobre la acusación de Javiera Díaz de Valdés, quien lo tildó de "papito corazón". "Yo pagué siempre, toda la vida he pagado", aseguró.

Pablo Mackenna respondió a la acusación realizada por su ex pareja Javiera Díaz de Valdés por el no pago de pensión alimenticia de su hija, Rosa Mackenna, y aclaró cuánto tiempo es el que debe.

El presentador y escritor fue consultado por el programa Primer Plano (PP) sobre la acusación de la actriz, quien hace un tiempo lo tildó de "papito corazón" y abordó la deuda en un podcast.

Pablo Mackenna respondió por acusación

"Para mí los 'papitos corazón' son gente que ha dejado botada a sus hijos, que no los ven... Yo veo a mi hija todos los días, tenemos una relación increíble, pasamos buena parte de todos los días juntos", comenzó argumentando Mackenna.

En esa línea, reconoció que "cuando la Javiera hace esta denuncia, o la insinúa, yo llevaba un mes atrasado... porque me ha costado, no ha sido fácil el año".

Sin embargo, aseguró que "yo no me considero 'papito corazón' por estar dos meses atrasado. He pagado toda mi vida, mucha plata, además, porque yo hice un trato en la época que tenía mucha plata, muy pesado, muy difícil de cumplir".

VER MÁS SOBRE PABLO MACKENNA

"Pero eso soy, una persona que no ha podido el último tiempo y que debe dos meses. Si eso clasifica como 'papito corazón', que yo los encuentro atroces, es gente que se desentendió durante años", continuó.

Acto seguido, Pablo Mackenna reconoció que sí mantiene una deuda hasta el día de hoy: "Yo tengo una relación maravillosa con mi hija, entonces en súper doloroso, pero bueno, sí, efectivamente, en este minuto, debo dos meses".

VER MÁS SOBRE JAVIERA DÍAZ DE VALDÉS

"Yo soy desordenado, me puedo atrasar, todo eso, porque soy un desastre como persona en general, pero yo pagué siempre, toda la vida he pagado", comentó.

"Solo este año me he atrasado (...) es mucha plata la que tengo que pagar todos los meses, yo creo que es una cosa que voy a tener que regular, que no he querido, porque en la medida en que pude, quise seguir haciéndolo, pero ahora está difícil (...) cuando apareció esta noticia, yo llevaba un mes atrasado", aseguró el escritor.

Revisa el reportaje de Primer Plano acá: