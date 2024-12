Javiera Díaz de Valdés sube el tono por pensión de alimentos de Pablo Mackenna: “Inconcebible no estar” - Chilevisión

La actriz abordó las razones que la llevaron a exponer públicamente la situación de su ex pareja y entregar una reflexión al respecto. Ambos son padres de Rosa, de 16 años.

Luego de hacer pública una presunta deuda por pensión de alimentos de Pablo Mackenna, Javiera Díaz de Valdés volvió a referirse al hecho, abordó su decisión de exponerlo y lo hizo subiendo el tono contra el escritor.

En agosto, Mackenna posteó en sus redes sociales la palabra "Tohá", en clara alusión a la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo que motivó una respuesta de la actriz interpelándolo: "¿Te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? (...) Llevamos años ya Pablito. Como no contestas el teléfono, te hablo por acá...".

Esta contestación causó una ola de reacciones de usuarios en X, quienes de inmediato entendieron que se trataba de una forma de exponer la situación contra su ex pareja. Ambos son padres de Rosa, quien a día de hoy tiene 16 años.

La decisión de Javiera Díaz de Valdés contra Pablo Mackenna

Ahora, en conversación con el podcast Más que Titulares, Javiera Díaz de Valdés abordó la decisión de exponer la situación y reiterar la acusación contra el presentador de televisión y escritor.

"Me parece un tema gravísimo que no ha sido suficientemente tocado. Estamos todavía en la violencia sexual hacia la mujer, los abusos sexuales, pero también está la violencia económica, que también es violencia psicológica para los hijos y para la madre", comenzó diciendo de entrada.

En ese sentido, usó como ejemplo una experiencia personal para contar que ha visto cómo mujeres han dejado cosas para hacerse cargo de sus hijos, al contrario de los padres.

"(Las mamás) Dejan todo y están sacando adelante a sus hijos y los padres, no todos, pero el 90% o más, brilla por su ausencia, se desentienden, no quieren enfrentar, les da miedo", explicó.

En lo que respecta a su caso particular, Díaz de Valdés precisó que "no le gusta exponer mis cosas. De hecho, toda la vida me he quedado súper callada con mis temas familiares, he sido lo más discreta y elegante que hay, con temas que han sido hasta públicos, pero claro, hubo un día que ya no".

En ese sentido, aseguró que la decisión de exponer la situación públicamente es porque "hay gente que le preocupa más la imagen pública que la ética real de las cosas, funcionan más por lo que vaya a decir la gente más que porque realmente toman conciencia".

"Yo tampoco soy perfecta, no estoy de súper madre acá. Yo estoy ahí porque es inconcebible no estar y porque lo hago con una felicidad tremenda", cerró.