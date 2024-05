"No es bienvenido": Afirman que familia de Camila Andrade no aceptaría presencia de Francisco Kaminski

Todo se habría dado el mismo día de las viralizadas imágenes de Kaminiski y Andrade en un reconocido mall de la capital, previo al cumpleaños de la animadora, y al que el locutor radial no habría sido invitado.

Se dieron a conocer nuevos detalles sobre la supuesta relación que mantendría Camlia Andrade y Francisco Kaminski tras su separación de Carla Jara, ya que la familia de la modelo no estaría del todo contenta con la presencia del locutor radial.

Así lo confirmó en el programa Sígueme, la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló que cuando Kaminski y Andrade fueron captados en un reconocido mall de la capital, estaban comprando un regalo para la madre de la modelo por su cumpleaños, fiesta a la que supuestamente no habría asistido Kaminski.

"La mamá de Camila estaba de cumpleaños, se lo celebraron en un almuerzo familiar. Y Camila, junto a Francisco, estaban comprando el regalo. Francisco no participó de ese almuerzo, solo acompañó a Camila a comprar, no sé quién pagó. Pero, Francisco no estaba en ese almuerzo, sigue siendo persona non grata, no es bienvenido", expresó Cecilia.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En cuanto los motivos de esta situación, la panelista especificó que la famila de Camila presuntamente habría estado molesta a raíz de la entrevista de Francisco Kaminski en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

"Por lo tanto, Camila tuvo que ir sola y tengo entendido que esto marca un quiebre familiar para ella. Así como Francisco se alejó de su círculo y sus amigos, ella también está con su familia quebrada, porque sobre todo les molestaba mucho que él diera la entrevista el mismo día del cumpleaños", complementó.

En esa misma línea, Cecilia indicó: "Al principio, cuando ella lo negaba y decía que todo esto era falso, le dijeron 'ojo, que este tipo tiene mala fama de que anda pidiendo plata, que le queda debiendo a las ex', pero ella prefirió no creer".