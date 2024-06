Nicanor Bravo lo perdió todo tras inundación en su casa: “Me llueve sobre mojado” - Chilevisión

Entre lágrimas el diseñador mostró la cantidad de agua que entró a su hogar dañando permanentemente sus muebles, incluida su cama, y pidió ayuda para sus perros.

A raíz del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, Nicanor Bravo sufrió la inundación de su casa este sábado y junto con ello perdió todos los vestidos que iba a utilizar en un evento a beneficio para pagar algunas de sus deudas.

El diseñador subió una serie de videos a su cuenta de Instagram, donde se muestran alrededor de 40 cm de agua que terminaron por arruinar la mayor parte de sus muebles, incluída su cama.

¿Qué cosas perdió Nicanor Bravo en la inundación?

"Me llueve sobre mojado", expresó el diseñador, que salió de su casa cuando todo parecía normal a eso de las 17:00 horas y volvió media hora más tarde cuando todo estaba completamente inundado, incluído su taller.

"Se me arruinaron los vestidos, tenía algunos en el showroom y otros para un desfile que me habían invitado la semana que viene, para apoyarme. Los trajes eran para llevarlos, pero están arruinados. Nada que hacer", reveló Bravo.

En esa misma línea, pidió ayuda para sus 11 perros: "Necesito camas para ellos porque no tengo, se mojaron todas. Ellos en la casa tienen sus habitaciones, los tenía adentro porque estaba lloviendo y ellos estaban con sus patitas mojadas, mirándome como si preguntaran en qué pueden ayudar".

Asimismo necesita comida de perros, que también perdió por las inundaciones, mientras que él se está quedando a dormir en la casa de unos vecinos que se ofrecieron a ayudarlo en ese aspecto.

"Estoy cansado, dormí tres horas y me está doliendo todo de nuevo. Esto me tiene mal, no puedo creer que puedan seguir viniendo cosas malas", aseguró Nicanor, quien sufrió un cáncer colorrectal cuyo tratamiento finalizó en marzo. Dichos costos generaron deudas que no ha podido saldar y está a punto de perder su casa y el taller.

¿Cómo ayudar a Nicanor Bravo?

Al respecto, el diseñador comentó que la emergencia vivida en su hogar le ha impedido regularizar sus temas de salud y poder conocer el resultado de los exámenes que revelarán si el cáncer persiste en su organismo o no.

En tanto, Bravo se encuentra realizando una rifa mediante su sitio web oficial nicanorbravo.cl, donde sorteará tres de sus diseños, en los que se incluyen modelos femeninos y masculinos para poder paliar las deudas generadas.

Dicha venta no ha ido como Nicanor esperaba, por lo que reiteró el llamado a comprar números, los cuales tienen un valor de 5.000 pesos.

Revisa la publicación de Instagram: