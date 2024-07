Michelle trató de “falsas” a Karina Jerez y Camila y lanzó dura advertencia a Antonia en Gran Hermano - Chilevisión

Fiel a su estilo confrontacional, la jugadora brasileña ingresó a la habitación de sus compañeras y las interpeló una a una, acusándolas de hablar a sus espaldas y dejando una clara advertencia.

En apenas dos semanas de encierro, Michelle Carvalho se coronó como una de las jugadoras más confrontacionales de Gran Hermano Chile y este miércoles decidió "trabajar" para mantener aquel trono.

"Hora de justificar el sueldo", dijo la brasileña al momento de entrar a la habitación del equipo Matafama. "Vengo a decir (que) y tú, (son) dos falsas", lanzó.

¿Los destinatarios del mensaje? Karina Jerez, Camila Power y Antonia Casanova. "¿Pero viste que el sótano algo tiene que uno se pone así? Te consume, no te deja salir", contestó la primera, con evidente ironía.

Carvalho no se dejó intimidar e interpeló sin pudor a sus compañeras, pues acusó que estaban hablando de ella sus espaldas. ¿Por qué no me dicen en mi cara que no me soportan y que cuando yo te pregunté en tu cara me mentiste?", dijo a Camila.

El trío de amigas negó las palabras de la jugadora y decidieron hacerse las desentendidas, aunque no bastó para que Michelle no detuviera su intervención.

"Y ustedes, moscas muertas, pelándome por detrás", dijo a Karina y Antonia. "Y supe que porque estás inmune (Antonia), estás sacando las garritas, pero recuerda que la inmunidad no es eterna, termina el martes que viene", advirtió.

Revisa el momento a continuación: