“Le tenía pavor”: Mon Laferte recordará denuncia contra productor de Rojo en nuevo capítulo de PH - Chilevisión

En una entrevista exclusiva con Podemos Hablar, la premiada cantante chilena repasará distintos episodios de su vida y carrera artística, entre ellos el acoso que habría sufrido por parte del productor Jaime Román.

Mon Laferte será una de las invitadas del próximo capítulo de Podemos Hablar, programa que se emitirá este viernes 29 de noviembre por Chilevisión.

La premiada cantante conversará en exclusiva con Julio César Rodríguez sobre su carrera, el regreso a Chile en el marco de su exposición "Autopoiética" y fuertes episodios de su vida.

Uno de los temas que tratarán en el programa será la denuncia realizada por Laferte en el documental de Netflix, "Mon Laferte, te amo".

En la pieza, dirigida por Camila Grandi y Joanna Reposi, la artista relató situaciones de acoso que habría sufrido durante su participación en el programa Rojo Fama Contra Fama.

Específicamente, por parte del productor musical Jaime Román, quien en 2013 fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por el delito de obtención de servicios sexuales de menores.

Las confesiones de Mon Laferte en Podemos Hablar

En un adelanto del estelar de Chilevisión, la autora de "Tu falta de querer" narra distintas situaciones de su vida y obra artística.

"La primera vez que me pagaron, me compré un tarro de manjar y me lo comí a cucharadas, porque el manjar para nosotros era un lujo (...) me lo comí todo de una", señala la artista.

Respecto a su paso por "Rojo", Mon señaló que "la tele era todo, me iba a salvar, era mi salvación".

"Jaime Román, este personaje. Él era productor musical de la parte de los discos y era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que fuera y que tenía un jacuzzi", recordará.

En ese sentido, rememoró que "cuando se suponía que tenía que sacar el segundo disco, él (me dijo) 'podríamos hacer una excepción, si es que usted es buena onda conmigo'. Me agarra la mano y de la cintura".

"No me quiero ni acordar del viejo ese", repasó la cantautora. "Lo odiaba, le tenía pavor", agregó después.

"En mi desesperación, dije 'voy a usar mi último recurso', que fue decirles que esto está pasando para que me liberen. Les conté y no hicieron nada", declaró.

Las declaraciones completas se conocerán este viernes en Podemos Hablar

