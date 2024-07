“Soy más chileno que chino”: El primer video de presentación de Yuhui para Gran Hermano Chile - Chilevisión

El cocinero de origen chino se suma a los nuevos participantes que se han dado a conocer por las pantallas de Chilevisión.

Yuhui Lee fue confirmado como el nuevo participante de la nueva temporada de Gran Hermano Chile.

El querido cocinero oriundo de China se suma a los nuevos participantes que se han dado a conocer por las pantallas de Chilevisión.

"Mi nombre es Yuhi Lee. Ahora creo que soy más chileno que chino", dice el nuevo participante de Gran Hermano Chile en su presentación oficial.

"Mi carácter es súper fuerte, a mí no me gusta mucho perder... me dijeron que hay pisicina, ¿cierto?, gimnasio para hacer musculito", aseguró.

Mira la presentación de Yuhui Lee acá:

Quienes son los nuevos participantes de Gran Hermano Chile?

Este martes se dieron a conocer cinco nuevos participantes de Gran Hermano Chile:

¿Cómo ver Gran Hermano Chile?

La nueva temporada de Gran Hermano Chile podrá ser vista en vivo y 24/7 por la plataforma de streaming DirecTV Go (DGO).

Además, los programas estelares los podrás ver por las pantallas de Chilevisión, la señal online y la app MiCHV.