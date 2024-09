El minuto de furia de Manuel: Destruyó a Miguel y hasta disparó contra Yuhui - Chilevisión

Manuel Napoli tuvo un minuto de furia en el confesionario y disparó contra practicamente todos sus compañeros de la casa, incluyendo a sus amigos Miguel Martínez y Yuhui Lee.

Su enojo se desató luego de una actividad en la casa de Gran Hermano, en la que el italiano se enfrentó a varios, entre ellos, Michelle Calvalho.

Manuel se desahogó en el confesionario

"Esta cosa a mi me daña y me afecta, no puedo aceptar algo así", dijo el jugador antes de que Alexandra "Chama" Méndez ingresara al confesionario para consolarlo.

"Ahora mismo yo estoy dañado... si yo tengo que escuchar esto, que la estoy hundiendo, me tengo que alejar de ella (Chama), me alejo... porque son unos falsos, que hablan siempre mal de cada persona", expresó entre lágrimas.

"Ella (Chama), tonta, le tengo que decir tonta, pero no con maldad, que le ha creído a esta persona que llora (Michelle). Ella sí que es una mala persona porque tiene cara de muñeca bonita, pero tiene maldad adentro", continuó.

"Hasta Miguel, que se suponía que era amigo mío, también ha logrado manipular a Yuhui (...) Yo me he acercado a Yuhui porque es una persona maravillosa, me acerco solo a esas personas porque lo malo, a la basura", fue parte de su desahogo.