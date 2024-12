Miguelito revela motivo clave por el que no regresará a Detrás del Muro - Chilevisión

Desde que se anunció que Detrás del Muro regresaría a la pantalla chica, esta vez de la mano de Chilevisión, han surgido muchas dudas respecto a qué personajes volverían junto con el programa.

En este sentido, Christian Malpartida, más conocido como Miguelito, confesó que no se unirá al elenco en esta ocasión, situación que lo tiene triste, sin embargo, explicó su real motivo para decirle que no a la oferta laboral en televisión.

¿Por qué Miguelito no volverá a Detrás del Muro?

En conversación con Podría ser Otra Cosa, Miguelito fue enfático en aclarar de una vez por todas: "No voy a estar en el muro".

"Me duele en el alma también, me hubiera encantado estar. Cuando hubo rumores de que volvía, hablé con los encargados en noviembre y ellos saben que estoy en Soleil, no podremos coordinar los tiempos", reveló con pesar, pero sin dejar de lado su gran sueño, ser parte del Circo du Solei.