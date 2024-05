“Mi yerno”: Raquel Argandoña reveló encantador gesto de Claudio Iturra dos días antes de su muerte - Chilevisión

El recién pasado martes 21 de mayo, la panelista de farándula mencionó al fallecido periodista en un programa de televisión y desclasificó un desinteresado gesto que tuvo con ella a propósito de su próximo cumpleaños.

Este jueves se dio a conocer el lamentable deceso del reconocido periodista Claudio Iturra, quien falleció tras sufrir un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en su hogar.

Luego de las innumerables muestras de cariño por parte de figuras del espectáculo y de los seguidores del comunicador, durante la jornada se reveló un hasta ahora desconocido gesto que tuvo con Raquel Argandoña.

Por cosas del destino, fue hace apenas dos días, el pasado martes 21 de mayo, cuando la panelista de farándula recordó al viajero y lo mencionó cuando relataba una anécdota en el programa de televisión Tal Cual de TV+.

"Voy a cumplir 67 este año, pero voy a estar en Tailandia", confesó en el espacio, asegurando que el propio Claudio Iturra fue quien la invitó hasta el país asiático.

"Mi yerno preferido me invitó, el Claudio Iturra", contó a sus compañeros José Miguel Viñuela y Francisca Merino. "Me dijo 'suegrita'... no ves que siempre me dice 'suegri', porque es amigo de la Kel. Yo le digo 'mi yerno preferido'", contó.

A lo anterior, develó que el periodista le dijo: "Usted se va a Tailandia a pasar su cumpleaños". Finalmente Argandoña explicó que no irán juntos y que el viaje será en grupo con otros turistas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}