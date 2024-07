“Me sentí mal”: Camila Andrade aseguró que Michelle Carvalho se acercó a ella tras tenso cruce - Chilevisión

Las jugadoras de Gran Hermano Chile protagonizaron una fuerte discusión hace unos días, la que terminó con Andrade rompiendo en llanto.

Camila Andrade reveló este jueves que tuvo una conversación con Michelle Carvalho, con quien hace unos días protagonizó un tenso cruce en Gran Hermano Chile.

Durante un diálogo con Camila Power, la ex Miss Universo Chile aseguró que la brasileña se acercó a ella para contarle que había votado en su contra en GH.

"Me dijo anoche que ella me votó, porque pensó que yo la iba a votar", indicó Andrade, a lo que Power le preguntó: "¿y cómo quedai' con esa respuesta?".

"Me sentí mal", confesó la animadora de televisión, quien después agregó que "igual me dijo lo siento".

La tensa relación de Camila Andrade y Michelle Carvalho en GH

Andrade recordó el día en que discutió con Michelle, luego que esta última jugadora la encarara por su polémica relación con Francisco Kaminski.

"Le dije 'pucha, Michelle, quizás tú me estás enjuiciando y me gustaría que te dieras el tiempo de conocerme', que me había sentido atacada en ese minuto", contó Camila.

Asimismo, la brasileña le habría reconocido que con el paso de los días han mantenido "una buena relación, buena onda".

Finalmente, tanto Camila Andrade como Michelle Carvalho quedaron en la placa parcial de Gran Hermano Chile junto a Valentina Abello, Daniela Bravo, Felipe Thompson y Manuel Napoli.

Mira el momento acá: