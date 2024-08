¡Vuelco en la relación! Manuel se confesó con La Chama tras intervención de Sebastián en Gran Hermano - Chilevisión

La Chama se siente incómoda con las bromas de sus compañeros respecto de Manuel y cómo ha estado intentando conquistarla, por lo que el jugador italiano tuvo que sincerarse y tener una dura conversación en privado.

Manuel Napoli se sinceró y tuvo una dura conversación con La Chama en Gran Hermano, donde reveló sus intenciones hacia ella después de que Sebastián Ramírez se burlara de la manera en que el jugador italiano intentó conquistarla.

Por otra parte, Camila Andrade bromeó en el sótano sobre la forma en que Manuel se muestra siempre pendiente a lo que La Chama hace, generando incomodidad en la jugadora venezolana.

Es por ello que Napoli tuvo una conversación en privado donde aseguró: "Sé donde estamos y tampoco me gustaría hacer algo (...) No me gustaría crear algo".

Respecto de los intentos de conquista que Manuel ha tenido hacia La Chama, le recalcó que "es un reality ¿Sabes? Para mi tampoco es real. Yo prefiero cosas de verdad a cosas sin indentidad".

VER MÁS SOBRE GRAN HERMANO CHILE

A pesar de que Alexandra intentó responderle a Manuel, él no la dejó intervenir y le lanzó una dura advertencia: "Coge todo lo que yo te doy, mi apoyo, cualquier cosa y no lo tomes como: 'Ah, él está intentando...' Porque yo no tengo ninguna intención aquí dentro".

La Chama se mostró impactada por el discurso de su amigo, a lo que él sólo sentenció: "Entonces cógelo porque luego tendría que alejarme de ti y no quiero. No me gustaría alejarme, no me gustaria actuar, en el sentido de que todo lo que yo hago me nazca".

Finalmente, Napoli terminó la conversación con una potente aclaración: "Lo que yo hago es porque es especial, simplemente", concluyó.

Revive el momento: