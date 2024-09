Manuel hizo sentido mea culpa en su cumpleaños: “La mayoría del tiempo la cag…” - Chilevisión

El italiano aprovechó el festejo que le organizaron sus compañeros para compartir una reflexión sobre su comportamiento y recordó el episodio del corte de pelo con Yuhui.

Manuel Napoli vivió una especial jornada en la casa de Gran Hermano Chile, pues celebró su cumpleaños número 31 dentro del encierro.

El jugador recibió una sorpresa de parte de todos sus compañeros, quienes le organizaron un festejo en el patio, con un almuerzo al más puro estilo italiano.

Pero además de la celebración, el joven vivió un emotivo momento pues se tomó unos minutos para compartir una reflexión y hacer un mea culpa sobre sus acciones en el reality.

El mea culpa de Manuel en Gran Hermano

Todo comenzó cuando Pedro le pidió dar unas palabras por su cumpleaños, lo que motivó a Manuel a reflexionar sobre su carácter.

“Sé que la mayoría del tiempo la cag… Gracias a Pedro por aguantame, por aconsejarme, por decirme siempre las cosas a la cara, porque aquí dentro has sido como un hermano mayor, me gusta escucharte”, señaló.

En esa línea, también reconoció que “a veces los consejos me entran aquí y salen, por mi impulsividad, por mi ira, pero lo aprecio mucho porque tu tienes mucha paciencia”.

Seguido de eso, tuvo palabras para Yuhui, a quién le aseguró que “me encanta como eres, pero a veces me enfadas también porque ves lo bueno en todas las personas y a mí me cuesta”.

Pero su mea culpa no quedó solo ahí, ya que también abordó el polémico episodio en donde le cortó su pelo, y aseguró que “jamás volvería a hacer algo así”.

“Yo sé que tu querías que yo cambie, entonces no te enojes. Solo que quiza yo no acontumbro, me molesta el corte de pelo tan corto”, acotó Yuhui.