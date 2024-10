"Mamá, estás tomando todos los días": La dura conversación de Francoise Perrot y su hija que la hizo tratar su alcoholismo

En el programa Dekanos, conducido por José Miguel Viñuela, la ex Mekano reveló duros momentos familiares por su adicción al alcohol.

Francoise Perrot, ex integrante de Mekano y también del reality Pelotón, realizó una dura confesión en el programa Dekanos, conducido por José Miguel Viñuela.

En el espacio se referió a su adicción y lucha contra el alcohol, donde incluso llegó a estar siete meses internada en un centro de rehabilitación.

"Fue difícil, pero un proceso lleno de aprendizaje... Desde que me separé, me quedé sola con las niñas, bueno, siempre como que estuve súper sola cuando me fui a vivir a Chicureo, porque el papá de las niñas trabajaba día y noche", comenzó declarando.

Perrot también manifestó el momento en qué se dio cuenta que estaba mal: "Es cuando empiezas a tomar todos los días y sola. Sola o acompañada, me daba lo mismo".

Intervención y ayuda de su hija mayor

Francoise Perrot también comentó el día en que intervino su hija mayor debido a su alcoholismo: "Una vez la Florencia, me dice 'mamá, qué onda'. No es que quedaba curada o tirada, jamás, pero me decía 'mamá, estás tomando todos los días'".

Tras esa charla con su hija, Francoise buscó un cambio y decidió internarse. "Hablé con mi mamá, con Felipe, mi ex pareja, y ellos me apoyaron. Así que me interné siete meses, 24/7, mis hijas me iban a ver todas las semanas", agregó.

Por último, la ex Mekano señaló que prefiró dejar en el pasado esa oscura etapa de su vida y no volver a beber alcohol.