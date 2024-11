Beyoncé, Mon Laferte y Charli xcx entre las nominadas a los Grammy 2025: Revisa la lista completa - Chilevisión

Beyoncé lidera las nominaciones con 11, alcanzo el total de 99 a lo largo de toda su carrera, lo que la convierte en la artista más nominada en la historia de los Grammy.

La Academia de Grabación de Estados Unidos ha revelado este viernes las nominaciones de los Grammy 2025: Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish, acapararon la mayoría de las categorías principales junto con Charli XCX y Chappell Roan.

Beyoncé se alza como la artista más nominada con 'Cowboy Carter', su octavo álbum y con una fuerte influencia de la música country, que supone la segunda entrega de una trilogía dedicada a la aportación de la población afroamericana a la cultura de Estdos Unidos.



Taylor Swift vuelve a aparecer con 'The Tortured Poets Department', mientras que Billie Eilish es otra de las favoritas con 'Hit Me Hard and Soft', su tercera álbum de estudio.



Por su parte, Chappell Roan tiene posibilidades de convertirse en la revelación de este año gracias a 'The Rise and Fall of a Midwest Princess', mismo caso de Charli XCX con Brat, ambos auténticos fenómenos entre la audiencia más joven.

Lista completa de nominados a los Grammys 2025:

Actuación Pop del Año

“Bodyguard” — Beyoncé “Espresso” — Sabrina Carpenter “Apple” — Charli XCX “Birds of a Feather” — Billie Eilish “Good Luck, Babe!” — Chappell Roan



Actuación mejor dúo/grupo

“Us” — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift “Levii’s Jeans” — Beyoncé Featuring Post Malone “Guess” — Charli XCX & Billie Eilish “The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica “Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars



Mejor Album Latino Rock o Alternativo

"Compita del Destino" — El David Aguilar "Pa' tu cuerpa" — Cimafunk "Autopoiética" — Mon Laferte "Grasa" — Nathy Peluso "¿Quién trae las cornetas?" — Rawayana



Mejor Grabación Pop

“Make You Mine” – Madison Beer “Von Dutch” – Charli XCX “L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish “Yes, And?” – Ariana Grande “Got Me Started” – Troye Sivan



Álbum Rock del Año

“Happiness Bastards” — The Black Crowes “Romance” — Fontaines D.C. “Saviors” — Green Day “TANGK” — Idles “Dark Matter” — Pearl Jam “Hackney Diamonds” — The Rolling Stones “No Name” — Jack White



Mejor Nuevo Artista

Benson Boone Sabrina Carpenter Doechii Khruangbin Raye Chappell Roan Shaboozey Teddy Swims



Canción del Año

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey “Birds of a Feather” – Billie Eilish “Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars “Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone “Good Luck, Babe!” – Chappell Roan “Not Like Us” – Kendrick Lamar “Please Please Please” – Sabrina Carpenter “Texas Hold ‘Em” – Beyoncé



Mejor Canción Remixada