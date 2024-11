Lisandra Silva terminó hospitalizada por tomar Ozempic: Medio estadounidense reaccionó a la noticia - Chilevisión

Fue a través de su propio Instagram que la modelo cubana compartió su mala experiencia con el fármaco que le fue recomendado por un médico. "Sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas", confesó Silva.

Lisandra Silva reveló que terminó hospitalizada luego de ingerir Ozempic, el polémico medicamento utilizado por las celebridades para bajar de peso, y un reconocido medio estadounidense reaccionó a la noticia.

Lisandra Silva hospitalizada por Ozempic

"Mi experiencia con Ozempic", comenzó al inicio de la descripción del reel en el que publicó su cambio físico.

"¿Saben quién me lo recomendó? Un médico", continuó. "Les cuento que me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso y terminé en el hospital", confesó.

En esa línea, explicó que "me bajó tanto la azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba y mis hijos estaban dormidos junto a mí. Gracias a Dios no pasó nada, pero sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas".

Tras eso, reflexionó al decir que "mi Ozempic es dieta ayurveda, meditación, ejercicio en la naturaleza", entre otras prácticas naturales y de salud mental.

US Weekly reaccionó a noticia

Las últimas horas, el reconocido medio estadounidense US Weekly reaccionó a la experiencia de Lisandra, a quien identificaron como "actriz".

Cabe recordar que en Estados Unidos, el uso de este medicamento es bastante popular, sobre todo en las celebridades como Christina Aguilera, Kim Kardashian, Jonah Hill, Elon Musk, Oprah Winfrey, entre otros.

Sin embargo, constantemente se habla de los riesgos de este fármaco que está indicado, entre otras cosas, para tratar la diabetes tipo 2.

Qué es Ozempic

Ozempic es una inyección subcutánea que se receta para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares, y contiene el fármaco activo semaglutida, de acuerdo a Medical News Today.

Está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para aquellas personas que padecen diabetes tipo 2.

Por otro lado, según National Goegraphic, algunos de los efectos secundarios de este fármaco incluyen problemas en el aparato digestivo (diarrea, vómitos y naúseas); o la lamada "cara Ozempic" que puede dejar a la persona que lo toma con un aspecto envejecido.