Laura de la Fuente confirmó que está en una relación: Publicó románticas fotos con su pareja - Chilevisión

La hija de Cristián de la Fuente confirmó su estado sentimental tras un viaje a la nieve en compañía de su pareja. "Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida", expresó.

Laura de la Fuente confirmó que están en una relación amorosa luego de que en redes sociales se le viera junto a una misteriosa joven.

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente publicó romáticas fotos en medio de la nieve junto a su novia llamada Paulina Rojas, de acuerdo a lo que se indica en su perfil de Instagram.

Laura de la Fuente confirmó relación amorosa

"La gente siempre va a opinar", dijo Laura a Página 7 en medio de un evento en la nieve.

Tras eso, explicó que "yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida y si a alguien le gusta o no, será".

"Yo siempre he agradecido mucho el cariño de las personas. Por ejemplo, en mi recuperación, recibí mensajes demasiado lindos. Me sentía demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia", destacó sobre su vida.

En ese sentido, agregó que "mis papás siempre me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer".

"Estoy muy contenta. Sí, estoy en pareja, feliz", confirmó sobre su estado sentimental.

Cabe recordar que hace un tiempo se encendieron las alertas de una posible relación de Laura luego de que compartiera fotos junto a una misteriosa joven.