Laura de la Fuente publicó románticas fotos con misteriosa joven y desató comentarios: “Que sea feliz” - Chilevisión

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente acudió a sus redes sociales para compartir un post de sus vacaciones en el Lago Vichuquén, sorprendiendo por la posible revelación de una relación amorosa hasta ahora desconocida.

Laura de la Fuente llamó la atención de sus seguidoras y seguidores tras publicar una serie de fotos románticas junto a una misteriosa joven en el Lago Vichuquén, Región del Maule.

La hija del actor Cristián de la Fuente añadió un corazón en la descripción del post en Instagram, desatando una serie de comentarios cariñosos para esta eventual relación.

Tal como se observa en las fotos, Laura aparece abrazando a otra chica e incluso siendo besada en su mejilla por ella. Pero además agregó algunas capturas del paisaje y de su perrito.

Reacciones

A raíz de esto, algunos usuarios quisieron dejar sus mensajes celebrando el amor: "Love is in the air" y "me alegro mucho por ti, das muy buenas vibras y se te ve tan feliz".

Mientras que hubo quienes también salieron a defenderla de algunos ataques vinculados a la orientación sexual.

"Déjenla tranquila, qué importa si tiene pololo o polola"; "soy madre y veo tanto odio en los comentarios, por favor no al bullying"; y " no puedo creer tanto comentario estúpido, que sea feliz, eso queremos las mamás!!", escribieron.

Revisa la publicación de Laura de la Fuente acá: