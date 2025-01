La tajante respuesta de Juan Pablo Sáez por diferencias con Pancha Merino: “Mala onda total” - Chilevisión

El gestor cultural habló de su relación con la actriz y destapó cuál fue el origen de las diferencias. "Desde ese día no me contestó más el teléfono", reveló.

Juan Pablo Sáez salió al paso de las críticas de Francisca "Pancha" Merino y desclasificó el origen de las diferencias entre ambos, que datan desde la grabación de una teleserie juntos.

El actor fue parte del último capítulo de Todo va a estar bien, donde fue consultado sobre si haría un remake de un programa junto a la también intérprete, lo que gatilló la categórica contestación sobre la relación entre ambos.

"Se tira una cuña mala leche, artera, mala onda total, gratuita, entonces juntarnos va a ser más difícil que juntar a Shakira con Piqué", disparó Sáez.

Inmediatamente después, el actor aclaró que "mucha gente cree que con Francisca alguna vez fuimos algo, pero no es así, solo fuimos colegas y sí fuimos amigos, por eso a mí me duele que ella hable leseras de repente".

La cosa no terminó allí, porque continuó lanzando sus dardos, incluso apuntando el espacio que integra Merino en la actualidad: "Ahora ella está en un programa místico, con Pedro Engel, que es lo más lindo que hay, pero ello se hace la buena y eso no le da".

Llegado a ese punto, el gestor cultural desclasificó cuál fue el origen de las diferencias con Francisca Merino, que ocurrió luego que ella no obtuviera un papel en una de teatro junto a él.

"Me llama y me dice 'ya, yo estoy lista en la obra', y yo le digo: 'Pancha, hay un proceso, y como amigo te anticipo que no estai'. (Me respondió:) ¡¿Cómo? Desgraciado, me sacaste'. Y desde ese día no me contestó más el teléfono", explicó.