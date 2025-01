“La saqué barata”: Mafe Bertero sufrió grave accidente y terminó con puntos de sutura - Chilevisión

La influencer intentó destrabar un cajón en su casa cuando ocurrió el accidente. Terminó en un centro asistencial.

Mafe Bertero impactó a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente doméstico con un cuchillo, por el cual recibió tres puntos de sutura en su nariz.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer contó que todo ocurrió cuando uno de sus cajones se trabó e intentó abrirlo sacando los obstaculos con una cuchara de palo.

Detalles del accidente de Mafe Bertero

"Se me ocurre la brillante idea de ir a buscar un cuchillo, no saqué el cuchillo más chiquitito, saqué el cuchillo más grande, el que parece espada samurai, entonces estaba agachada tratando de hacer palanca y de repente se me va a la cara", explicó Mafe.

En esa misma línea, detalló que luego tocó su cara y se percató que habían grandes cantidades de sangre: "Se me ocurre la brillante idea de grabarme, yo creo que habrá sido la adrenalina ¿No?", sentenció Bertero.

Su madre intentó poner un parche para juntar la herida y detener el sangrado, pero luego de dos minutos seguía igual por lo que decidió ir a un centro asistencial donde le pusieron tres puntos de sutura.

"Oye, bien bueno el cuchillo", fueron las palabras del doctor, según relató la influencer, quien además reveló que el médico le dijo: "Estuviste a nada de haberte cortado el ojo"

"La saqué barata", concluyó la joven, quien pidió a sus seguidores ser cuidadosos.

Revisa las publicaciones en redes sociales: