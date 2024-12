Mafe Bertero compartió gran paso profesional: “Quiero probar todo lo que se pueda” - Chilevisión

La actriz tuvo que equilibrar su trabajo como influencer y los estudios, por lo que ahora quiere descansar.

La influencer Mafe Bertero dio a conocer una importante noticia en sus redes sociales: Se convirtió en periodista con una excelente nota en su trabajo final.

La también actriz egresó de la carrera de Periodismo en la Universidad de Viña del Mar con un 6,7 y ahora se preparar para recibir su título.

Bertero, además, tuvo que equilibrar su trabajo como influencer y los estudios, por lo que ahora quiere descansar. Sin embargo, ya tiene varias ideas sobre en qué le gustaría trabajar.

Mafe Bertero esgresó de periodismo

"Aprobada con nota 6,7 chiquillos, oficialmente egresada de periodismo", escribió en un post de Instagram.

"Por cuatro años estuve trabajando y estudiando como muchos en Chile", confesó.

Bertero contó a LUN que realizó sus dos últimos exámenes, uno la semana pasada y otro este martes, que correspondía a la defensa de título con una compañera.

VER MÁS SOBRE MAFE BERTERO

En esa instancia estuvo acompañada por su familia, pese a que en un inicio no quería por los nervios.

"Estábamos todos nerviosos, con los pelos parados, después nos dieron los comentarios, lo que se podía mejorar y finalmente la nota, que fue un 6,7. Así que mucha felicidad", aseguró.

"Este semestre final de preparar los dos exámenes me tocó grabar para La Divina Comida, los eventos de Coca-Cola y grabar para Un junte express, donde entrevisto a artistas urbanos. Entonces siempre empezaba a trabajar en esto desde el jueves y me ocupó mucho los fines de semana", relató.

En esa línea, destacó que "estudiaba de lunes a viernes, y como estábamos preparando un reportaje, tenía que viajar a Santiago para entrevistar a la fuentes, conseguirme que calzaran todas el mismo día, más la investigación final; todo eso aparte de la pega".

"Los fines de semana eran de dormir poco y madrugar para avanzar en la universidad. Te diría que poquitos, muy poquitos fines de semana no trabajé", recordó sobre su esfuerzo.

¿En qué quiere trabajar Mafe Bertero?

La actriz contó que "me quiero dar una semana para procesas todo esto, descansar, porque no me he dado ni un break".

Sin embargo, destacó que "me encantan mucho las redes sociales, comunicar y entretener a la gente a través de eso, entonces quiero complementarlo sí o sí con algo más".

"No me quiero centrar en solo una cosa como periodista, sino que quiero probar radio, TV, todo lo que se pueda", adelantó.