La reacción de Daniela Aránguiz al supuesto quiebre entre Valdivia y Orsini: “Hay hartos rumores, pero...” - Chilevisión

Daniela Aránguiz, ex esposa del Mago, entregó su opinión ante los rumores que indican que el actual comentarista deportivo y la diputada habrían terminado su relación.

Durante el fin de semana surgió el rumor de un quiebre amoroso entre Jorge Valdivia y Maite Orsini, luego de que ambos dejaran de seguirse en la red social Instagram.

Este supuesto distanciamiento entre el ex futbolista y la diputada no ha sido abordado ni confirmado por los involucrados, pero sí opinó al respecto Daniela Aránguiz, ex esposa del Mago.

Claudio Rojas, abogado de Aránguiz en el juicio que mantiene con Orsini tras la querella de la diputada, conversó con Canal 13 y abordó este supuesto fin de la relación tras charlar con su clienta.

"La Dani me dice: 'No les creo nada el tema del término. Hay hartos rumores, pero no creo nada", le señaló la ex Mekano a su abogado.

Jorge Valdivia cerró su cuenta de Instagram tras los rumores de quiebre con Maite Orsini

Este lunes, usuarios en redes sociales reportaron que Jorge Valdivia cerró su cuenta de Instagram tras los rumores del quiebre sentimental con Maite Orsini.

El ex futbolista y la diputada dejaron de seguirse en redes sociales este sábado, luego de que Valdivia negara las acusaciones de la escort Natthy Chilena, quien lo acusó de haber contratado sus servicios recientemente.