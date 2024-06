“¿Dónde están...?”: La particular broma de Kika Silva que expuso a Gonzalo Valenzuela ante fans - Chilevisión

Aunque sólo fue una broma a nivel de pareja, Valenzuela logró detectar que su salud física y mental presentaba un rendimiento menor a lo usual, por lo que decidió volver a ejercitarse.

"Hace un año que no te veo entrenar ¿Dónde están esos entrenamientos?". A raíz de esa broma, Gonzalo Valenzuela tomó una importante decisión y reveló este lunes que está trabajando con un entrenador en rutinas de C4.

Se trata de un entrenamiento funcional de cuatro circuitos con disciplinas cruzadas para trabajar el cuerpo por completo, lo que ha ayudado al actor a mantenerse enérgico y creativo, como una forma de cuidar su salud física y mental.

En conversación con LUN, Valenzuela aseguró que "siempre le digo a la Kika que toda mi vida he sido super deportista y ella en broma me dice: 'Hace un año que no te veo entrenar ¿Dónde están esos entrenamientos?'".

Aunque sólo se trató de una broma, el actor comenzó a notar importantes cambios en su salud física y mental que lo ayudaron a reflexionar en torno a retomar el deporte.

"Ando más cansado durante el día y empiezo a tener menos voluntad, que es algo que es oro y estos días que he entrenado empiezo el día con más energía y tengo ganas de hacer cosas. No me achaco", confesó Gonzalo.

"Estaba súper flojito, practico golf y boxeo, pero necesitaba algo que me ayudara con la cabeza", explicó y además añadió: "Es necesario estar activo porque ya a esta edad, ya tengo 46, se nota cuando dejo de entrenar".

El actor también confesó que retomar los entrenamientos constantes lo ha ayudado con su proceso creativo, en medio de un proyecto laboral que se encuentra creando para mostrar un programa donde se muestre el lado divertido del golf.

Finalmente, respecto de cómo se siente durante estos días, concluyó: "Molido, la primera vez quedé molidísimo, pero me provoca cierta alegría saber que mi cuerpo está tan vivo".