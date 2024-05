Kika Silva aclaró cómo es la relación con los hijos de Gonzalo Valenzuela - Chilevisión

En una dinámica de preguntas, la conductora de TV respondió a una usuaria que le preguntó sobre su cercanía con los hijos del actor, de 13 y 16 años.

Kika Silva compartió íntimos detalles de su reciente matrimonio con Gonzalo Valenzuela a través de su cuenta de Instagram.

La conductora de TV resolvió las dudas de sus seguidores sobre la ceremonia que celebró con el actor hace menos de un mes.

En la dinámica, Kika Silva fue cuestionada sobre la "Luna de Miel", salida que según contó aún no han concretado. "Nos encantaría, pero hay otras prioridades laborales también, así que, por ahora, no"m comentó.

Además, contó que "hay que encontrar luego un lugar donde escaparse. Yo tengo muchas ganas de ir a Europa, no voy hace muchos años, y, la verdad es que a mí me cuesta mucho tomarme vacaciones, que no sean por trabajo".

VER MÁS DE KIKA SILVA

Hijos de Gonzalo Valenzuela

Otro seguidor de la creadora de contenido le preguntó por su relación con los hijos de su esposo. Recordemos que el actor tiene a Ringo, de 13 años, y Silvestre, de 16 años.

Respecto a esto, dijo que "los hijos de Gonzalo, son lo máximo. Tengo suerte porque me llevo bacán. Tengo un millón de fotos de ellos, pero nunca publico fotos de ellos. No es que no estén en mi día a día, están".

"Tengo mucha suerte de los hijastros que me tocaron, que fea la palabra hijastros, pero es lo que es", agregó Kika Silva respecto a Ringo y Silvestre.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Así fue el matrimonio de Kika y Gonzalo Valenzuela

Sobre la ceremonia, Kika detalló que en un principio, la idea era "casarnos en un lugar en el norte de Chile. Ese matrimonio más grande no lo hicimos y finalmente terminó siendo en la casa, más íntimo"

Pese a este estilo más "improvisado", la conductora contó que igualmente se asesoró con una productora de eventos. "Los conozco y he visto cómo trabajan, y me salvaron la vida. Pero siempre buscando que fuera en la casa, súper familiar, súper hogareño", dijo Kika.

Sobre sus invitados, la comunicadora reveló que su abuela era la más contenta. "Se ve todas las teleseries. El día que supo que me iba a casar, su preocupación era: 'ay voy a ver a los actores, me voy a sacar fotos con todos'".