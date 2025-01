La emocionante reflexión de la madre de Maite Orsini: “Más solas que nunca...” - Chilevisión

Maite Pascal compartió una foto junto a sus dos hijas, la cual acompañó con una sentida y profunda reflexión.

Este miércoles la mamá de Maite Orsini, Maite Pascal, compartió a través de Instagram una sentida reflexión sobre el momento que están viviendo como familia.

Pascal subió una foto posando junto a sus dos hijas, la cual acompaño con unas enternecidas palabras.

La emocionante reflexión de la madre de Maite Orsini

"Si estamos juntas la vida es mucho más hermosa, gracias a la vida que me ha mostrado el amor más infinito, que cuando siento que no hay nadie cerca puedo tirar de ese hilo de plata que me une a sus ombligos y traerlas de vuelta para apapacharlas y para acurrucarme yo también y llenarme de ese amor que me falta", partió reflexionando la madre de la diputada.

"Para tener la seguridad que la vida pasa, que las cosas pasan, que todo pasa, menos nuestro amor, que se hace cada día más intenso y más hermoso, y aquí estamos más juntas que nunca, tal vez más solas que nunca, pero también más unidas y más grandes que nunca", agregó.

La actriz profundizó en su sentir y agradeció a sus hijas por "su amor bello y por existir, gracias por seguir luchando y aprendiendo juntas, gracias eternas por el amor que me han hecho descubrir y experimentar, las amo infinito y ese amor me hace grande".

Esta reflexión se da en el marco de las últimas polémicas que ha protagonizado Maite Orsini, luego de presentar varias licencias en el Congreso y verse involucrada en el caso judicial de su ex pareja Jorge Valdivia.

