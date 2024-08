Kika Silva y Gonzalo Valenzuela relataron noche de terror en la selva por culpa de un animal - Chilevisión

A través de Instagram, la pareja hizo su descargo tras vivir una compleja experiencia en Tulum, al sureste de México.

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se encuentran de vacaciones en la selva de Tulum, al sureste de México, donde vivieron una complicada experiencia.

Según contó la modelo, en una de sus últimas noches en este lugar su tranquilidad se vio interrumpida por culpa de un mapache.

"3 AM y nos depertamos con mucho ruido en la pieza", dijo en una historia de Instagram, indicando que "un mapache (estaba) caminando al lado de nuestra cama".

La complicada noche de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

"Fueron como tres despertadas iguales hasta que logramos dormir sin que nos importara", relató Silva.

La modelo e influencer publicó un video donde le preguntó a su esposo "¿cuánto susto te dio anoche?".

"No, nada. Susto no, jamás. Fue un momento más que casi me cago, pero no con susto, era más bien algo estomacal. Conche..., bicho de mie...", confesó el actor entre risas.

A través de redes sociales, la pareja ha compartido varios registros de su paradisíaco viaje, disfrutando de sus paisajes, comidas y tragos locales.