Karol Lucero habló tras polémicos dichos sobre Felipe Camiroaga: “Ya llevo docenas de funas...” - Chilevisión

A través de una declaración, el ex Yingo manifestó su arrepentimiento por sus declaraciones sobre el fallecido animador. "Fue absolutamente innecesario hablar de alguien que ya no está", afirmó.

Karol Lucero enfrentó las críticas tras sus polémicos dichos sobre Felipe Camiroaga, a quien calificó como un "egocéntrico" y que en la actualidad "estaría funadísimo".

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador publicó un extenso texto lamentando "haber herido sensibilidades" con sus declaraciones sobre el fallecido animador de televisión.

Karol Lucero arrepentido por dichos sobre Felipe Camiroaga

"Fue absolutamente innecesario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento", agregó junto con asegurar que alguna vez habló de esto con el fallecido animador.

"Una vez en el 2011, conversé con Felipe de esto, fue después de su incidente y pifias del Teatro Caupolicán, me dijo que siempre hay que respetar al público, aunque creamos que no tienen razón, solo el tiempo se encargará de poner todo en su lugar. Sabias palabras", señaló.

En ese sentido, el ex Yingo sostuvo que "en la vida equivócate una y otra vez, opina distinto al resto y no sigas el rebaño, es parte del proceso de aprendizaje, pero jamás permitas que otros se metan en ella como aves carroñeras buscando tu tropiezo para atacarte".

"Acertarás mil veces y eso jamás les importará, solo buscarán el error, ahí ya deja de ser tu problema, son solo las prioridades de esa paupérrima vida que escogen llevar metiéndose en la de otros a través de la crítica", añadió.

Karol Lucero: "Ya llevo docenas de funas"

Luego, afirmó que "es muy difícil acostumbrarse a que nunca estará todo bien, y cuando crees que vas bien, metes la pata nuevamente; es normal y a todos nos pasa, pero cuando eres una persona conocida debes sumarle que tendrás a cientos para recordártelo con ofensas y críticas".

"Ya llevo docenas de funas simplemente por ser quien soy o decir lo pienso. Siempre dicen 'sé quien quieres ser' y cuando lo eres y no les gusta, te destruyen", sumó después.

Recordando la "funa" durante el estallido social, Karol declaró: "Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy cansado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender, al mismo tiempo, el por qué tengo prohibido equivocarme".

"Díganme cómo renuncio, ¿cómo se hace eso? Llevo cinco años fuera de los medios convencionales, trabajando sólo para quienes me siguen en las redes, pero no sé cómo terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019. Gracias a los que pasan por aquí sin destrozar mi salud mental", cerró.

