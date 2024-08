Karina reveló que su “pareja” votó para su eliminación de Gran Hermano: “Se gastó 600.000 pesos” - Chilevisión

La ex jugadora reflexionó sobre su paso por la casa más famosa del mundo, lamentándose por no haber podido mostrar su esencia y sólo dejar ver una "coraza".

Karina Jerez, con el 86,3% de los votos, se convirtió en la segunda eliminada de Gran Hermano Chile. Un resultado que sorprendió a las y los jugadores, pero que con el paso de las horas consiguió analizar por su comportamiento al interior de la casa.

Además, al ponerse al día con su familia y cercanos, se enteró que su "pareja" se gastó alrededor de $600.000 en mensajes para que abandonara el reality.

"Se gastó $600.000 en mensajes"

En conversación con LUN, la ex competidora de GH contó que una buena parte de los votos que recibió para ser eliminada fueron aportados por Cristian, a quien llama como "mi chico".

Si bien no son pololos, más de una vez explicó que están en algo y conociéndose desde hace meses.

Según dijo, fue su hermana quien le comentó que Cristian "se gastó 600.000 pesos. Se acordaba cuando Michelle decía 'Karina al 3331', iba y votaba. Mi mamá también quería que yo saliera, estaba muy intranquila".

Un repaso de su experiencia en GH

Por otro lado, Karina reconoció que al tomar contacto con la realidad, le fue inevitable revisar las redes sociales y todo lo que se comentó de ella durante el encierro.

Ante ese escenario, la ex competidora reveló que está de acuerdo con algunas duras apreciaciones que entregaron los televidentes.

"Yo creo que tuve una coraza para protegerme de las burlas, de las casi peleas, como diciendo 'estoy tranquila, no pasa nada', pero por dentro moría de nervios", dijo.

"No quería llegar al límite de gritar o parar los carros bruscamente, porque yo soy así en mi vida. Esa era la prueba para mí, no llegar a ese extremo", continuó explicando.

Finalmente, al hacer un repaso de su desempeño, Karina confesó que "me hubiese gustado mostrarme sin la presión que yo tenía por mis sobrinos, que no quería que me vieran haciendo nada malo".

"Al entrar a un reality tienes que defenderte y al no hacerlo te empiezas a achicar. Mi premio fue no haber reaccionado impulsivamente, me siento tranquila por eso", cerró.